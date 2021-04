Ausbildungsfähigkeit : Corona-Krise: Arbeitgeber in Niedersachsen beklagen bei jungen Bewerbern große Defizite

Die Rede ist von erheblichen Mankos durch monatelanges Homeschooling. Die Wirtschaft schlägt Alarm.

Schwerin | "Wir verzeichnen erhebliche Lerndefizite und die werden von Tag zu Tag größer", beklagte Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Niedersachsenmetall, am Mittwoch in Hannover bei der Vorstellung einer branchenübergreifende Umfrage unter rund 300 Unternehmen. Die Corona-Pandemie und der Distanzunterricht in den Schulen haben dem Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.