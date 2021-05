Neue Verordnung : Corona-Lockerungen: Das gilt ab Montag in Niedersachsen

Niedersachsen lockert ab dem 10. Mai einige Corona-Regeln. Was jetzt wichtig ist.

Schwerin | In Niedersachsen gilt ab Montag, 10. Mai, eine neue Corona Verordnung. Liegt die Inzidenz in einer Stadt oder in einem Landkreis unter 100, greifen einige Lockerungen. Bei den Schulen passt das Land sich an die Vorgaben der Bundes-Notbremse an. Unsere Übersicht zeigt, was ab Montag in Niedersachsen gilt - die wichtigsten Lockerungen im Überblick. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.