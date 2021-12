Corona-Hotspots im Überblick : Inzidenz sinkt leicht – doch Hospitalisierungsrate steigt weiter an

Besonders im Osten und Süden Deutschlands bleibt die Corona-Lage in Deutschland extrem angespannt. Die Intensivstationen dort stehen weiter vor einem Kollaps. Die Corona-Lage im Überblick.

Berlin | Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum zweiten Mal in Folge leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 442,9 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden, am Dienstag hatte der Wert leicht darunter bei 452,2 gelegen. Vor einer Woche hatte der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.