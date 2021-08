Corona-Recht in MV : Mitschüler infiziert: Welche Quarantäneregel für Ihr Schulkind gilt

Die Sommerferien enden in immer mehr Bundesländern. Quarantäneregeln sollen eine Durchseuchung der Schulklassen verhindern. Was gilt wo?

Berlin | In weiteren Bundesländern startet in den kommenden Tagen das Schuljahr 2021/2022 in Präsenz. Tests und Maskenpflicht sollen die Schüler vor Ansteckungen im Klassenzimmer schützen. Quarantäneregeln sollen die Ausbrüche eindämmen. Doch was genau gilt, wenn ein Mitschüler plötzlich positiv auf Sars-CoV-2 getestet wird? Das ist je nach Bundesland und manc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.