Ministerpräsidentenwahl am Mittwoch : Corona-Verdacht bei einem Thüringer CDU-Abgeordneten – Wahl in Gefahr

Corona-Verdachtsfall in Thüringer CDU-Landtagsfraktion hat wohl Auswirkungen auf die geplante Ministerpräsidentenwahl.

von afp und dpa

03. März 2020, 13:36 Uhr

Erfurt | Vor der geplanten Ministerpräsidentenwahl in Thüringen hat es in der CDU-Landtagsfraktion einen Corona-Verdachtsfall gegeben. Ein Fraktionssprecher bestätigte am Dienstag in Erfurt, dass es einen Verdacht auf eine Corona-Infektion bei einem CDU-Abgeordneten gebe, der noch abgeklärt werde. Das Laborergebnis soll erst nach 19 Uhr vorliegen. "Wenn es da ist, werden wir entscheiden, ohne Panik", sagte Landtagspräsidentin Birgit Keller.

Für Mittwoch ist die Wahl eines neuen Ministerpräsidenten im Landtag geplant. Sollte sich der Verdachtsfall bestätigen, werde die Wahl verschoben. Die anberaumte Landtagssitzung werde in diesem Fall abgesagt, weil bei einem positiven Testergebnis nicht auszuschließen sei, dass der Parlamentarier auch andere Abgeordnete bereits infiziert habe, sagte Keller der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Unter diesen Umständen eine Landtagssitzung abzuhalten, berge das Risiko, auch andere Menschen in Gefahr zu bringen. "Da müssen wir reagieren. Wir nehmen die Situation ernst."

CDU-Politiker machte Skiferien in Italien – Quarantäne

Der nun als Verdachtsfall geltende CDU-Abgeordnete nahm noch am Montag an der Fraktionssitzung in Erfurt teil, bei der die 21 Abgeordneten einen neuen Fraktionsvorstand wählten. Er befindet sich nun in Quarantäne. In den Winterferien war er mit einem infizierten 57-jährigen Mann aus dem Saale-Orla-Kreis im Skiurlaub in Italien.

Bei der Ministerpräsidentenwahl will der Linkspolitiker und frühere Regierungschef Bodo Ramelow erneut antreten. Die AfD stellte ihren Landespartei- und Landtagsfraktionschef Björn Höcke auf. In Thüringen gibt es seit Montag den ersten bestätigte Corona-Infektionsfall im Saale-Orla-Kreis.