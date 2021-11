AfD-Fraktionsvorsitzende : „Grippeähnliche Symptome“: Alice Weidel hat Corona

Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Alice Weidel, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie lehnte eine Impfung öffentlich ab.

Berlin | AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel hat Corona. Sie habe sich, "nachdem sie grippeähnliche Symptome feststellte, einem Corona-Test unterzogen", sagte ihr Sprecher Daniel Tapp am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Sie hat sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben", fügte er hinzu. Chrupalla im Oktober in Quarantäne Weidel hatte im Bu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.