Umweltstiftung schlägt Alarm : So viel wie 400.000 Fußballfelder: Mehr tote Bäume in Deutschland

Um den Wald und das Klima steht es schlecht. Eine Chance aus der Krise sieht die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) im nachhaltigen Leben. Für den Einzelnen heißt das: reparieren, wiederverwenden, teilen und recyceln.

Osnabrück | Es ist ein alarmierendes Signal, das Alexander Bonde, Generalsekretär der DBU, am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz sendet. Um den deutschen Wald stehe es schlecht, er könne das erste Opfer des Klimawandels werden. 2020 habe es in der Bundesrepublik riesige Flächen mit abgestorbenen Bäumen gegeben – so groß wie 400.000 Fußballfelder. Nur jeder fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.