Brandenburger Direktkandidat : Missverständnis: Kater landet auf Wahlzettel zur Bundestagswahl

Einem Politik-Einsteiger ist bei seiner Kandidatur zur Bundestagswahl ein kurioser Fehler unterlaufen. Die Wähler können nun für sein Haustier stimmen.

Potsdam | Wähler in Brandenburg haben am 26. September die Möglichkeit, ihr Kreuz bei einem Tier zu machen: Kater Bobby ist als Direktkandidat im Wahlkreis Wahlkreises 62 (Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I) ausgeschrieben. Dahinter steckt ein kurioses Missverständnis, wie der Sender rbb am Mittwoch berichtet. Auf der Webseite des...

