Scheidender AfD-Chef : „Das ist kein Rückzug“: Meuthens Kampfansage an Parteigegner

AfD-Chef Jörg Meuthen steht nicht mehr für die Parteispitze zur Verfügung. Als Rückzug will er seine Entscheidung aber nicht verstehen – und formuliert eine Kampfansage.

Berlin | Der langjährige AfD-Chef Jörg Meuthen will seinen innerparteilichen Gegnern auch nach seinem Rückzug von der Parteispitze Paroli bieten. "Ich weiß natürlich, dass viele derjenigen, die sich heute nicht bei mir gemeldet haben, sich insgeheim freuen", sagte er in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit dem Nachrichtenportal "t-online". "Doch de...

