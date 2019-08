Leichtes Männerübergewicht : Das sind die Kandidaten für von der Leyens neue EU-Kommission

Sollte Italien eine Frau nominieren, wäre die gewünschte Parität erfüllt. Aber nur auf dem Papier.

Brüssel | Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Dienstag die Gespräche über die Auswahl der Mitglieder der neuen Europäischen Kommission aufgenommen. Dabei will sie die Eignung der Kandidaten prüfen und mögliche Aufgaben besprechen. Einem Sprecher zufolge werden sich die Treffen voraussichtlich bis in die kommende Woche hinziehen. Die neue EU-Kommission soll einschließlich von der Leyen 27 Mitglieder haben.

Kandidat aus Italien fehlt noch

Die 26 bleibenden EU-Staaten hatten nach einer inoffiziellen Vorgabe bis Montag Zeit für die Nominierung ihrer Kandidaten. Fast alle Hauptstädte sind dem nachgekommen. Frankreich nominierte am Mittwoch Macrons Ex-Beraterin und frühere Verteidigungsministerin Sylvie Goulard. Noch nicht bekannt ist der Bewerber aus Italien. Großbritannien verzichtet auf eine Nominierung, da es die EU am 31. Oktober verlassen will.

Ziel von der Leyens ist es, erstmals die Hälfte der Kommissionsposten mit Frauen zu besetzen. Nach der Auswahl der Kommissare und dem Zuschnitt der Ressorts für die kommenden fünf Jahre müssen sich die Anwärter Ende September Anhörungen im Europaparlament stellen. Dieses muss dann der Kommission als Ganzes zustimmen, damit diese wie geplant am 1. November ihre Arbeit aufnehmen kann.

Die bisherige Kandidatenliste

Nur Rumänien und Portugal sind dem Wunsch von der Leyens nachgekommen, eine Frau und einen Mann zu nominieren. Insgesamt haben die EU-Länder bisher zwölf Frauen und 14 Männer als Kommissare vorgeschlagen. Eine Frau nominiert haben folgende Länder: Portugal, Frankreich, Bulgarien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Malta, Rumänien und Schweden.

Oesterreich Johannes Hahn (EVP) Belgien Didier Reynders (Renew Europe) Bulgarien Mariya Gabriel (EVP) Kroatien Dubravka Suica (EVP) Zypern Stella Kyriakides (EVP) Tschechien Vera Jourova (Renew Europe) Daenemark Margrethe Vestager (Renew Europe) Estland Kadri Simson (Renew Europe) Finnland Jutta Urpilainen (SPE) Frankreich Sylvie Goulard (Renew Europe) Deutschland Ursula von der Leyen (EVP) Griechenland Margaritis Schinas (EVP) Ungarn Laszlo Trocsanyi (EVP, suspendiert) Irland Phil Hogan (EVP) Italien ? Lettland Valdis Dombrovskis (EVP) Litauen Virginijus Sinkevicius (Gruene/EFA) Luxemburg Nicolas Schmit (SPE) Malta Helena Dalli (SPE) Niederlande Frans Timmermans (SPE) Polen Janusz Wojciechowski (EKR) Portugal Elisa Ferreira (SPE) Rumaenien Dan Nica oder Rovana Plumb (SPE) Slowakei Maros Sefcovic (SPE) Slowenien Janez Lenarcic (-) Spanien Josep Borrell (SPE) Schweden Ylva Johansson (SPE) Grossbritannien -





Theoretisch wäre mit einer italienischen Kandidatin und der rumänischen Kandidatin ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis erreicht. Dafür müsste von der Leyen aber alle dann 13 Kommissarinnen annehmen, auch wenn fachliche oder sonstige Gründe dagegen sprächen. Und was ist wenn sie eine Kandidatin ablehnt? Dann sind die Länder nicht daran gebunden, eine Frau nachzunominieren. Dasselbe gilt für männlichen Kandidaten.

Von der Leyen sieht Kandidatenliste nicht als fix an

Von der Leyen pocht jedoch auf Spielraum bei der Auswahl ihrer Kommissare. Nicht jeder der von den EU-Staaten vorgeschlagenen Kandidaten "wird letztlich im Team der gewählten Präsidentin sein", sagte eine Kommissionssprecherin. Deshalb werde man öffentlich nicht über Namen spekulieren und sich erst äußern, wenn das Team beisammen sei.

Die EU-Kommission ähnelt einer Regierung mit verteilten Ressorts; sie schlägt EU-Gesetze vor und überwacht deren Einhaltung. Jeder EU-Staat ist mit einer Person vertreten.