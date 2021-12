Kommentar : Dauerhaftes Böllerverbot? Auf keinen Fall!

Auch in diesem Jahr ist es zu Silvester wieder verboten, Feuerwerk steigen zu lassen. Sollten wir uns langfristig daran gewöhnen?

Schwerin | Eigentlich ist die Entscheidung gegen Raketen und Knallfröschen doch ganz einfach: Die meisten Deutschen befürworten laut Umfragen ein Böllerverbot. Noch in dieser Woche bestätigte etwa das Verwaltungsgericht Berlin: Die Vorschrift ist in diesem Jahr verhältnismäßig, denn ohne Böllerei landen erheblich weniger Menschen in der Notaufnahme. Krankenhäuse...

