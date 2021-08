Afghanistan : Deutscher auf dem Weg zum Flughafen Kabul angeschossen

Die Lage rund um den Flughafen in Kabul ist weiter chaotisch, die Taliban patrouillieren die Straßen mit Waffen. Nun ist ein Deutscher auf dem Weg zum Flughafen verletzt worden.

Berlin | Ein Deutscher hat auf dem Weg zum Flughafen Kabul in Afghanistan eine Schussverletzung erlitten. Das sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin. Mehr dazu in Kürze! ...

