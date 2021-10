Rückholaktion : Deutschland holt mutmaßliche IS-Frauen aus Syrien zurück

Medienberichten zufolge ist es die bislang größte Rückführung von deutschen Frauen aus Syrien, die sich der IS-Terrormiliz angeschlossen hatten. Nun dürften einige von ihnen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Berlin | Mit Unterstützung der USA hat Deutschland nach Medienberichten acht deutsche Frauen samt Kindern aus Syrien geholt, die sich in der Vergangenheit der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) angeschlossen hatten. Wie der „Spiegel“ meldete, wurde am späten Mittwochabend eine Maschine mit den Frauen und ihren 23 Kindern an Bord auf dem Frankfurter Flugha...

