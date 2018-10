Rückblick : Die Ära Merkel – 18 Jahre CDU-Vorsitz in 18 Bildern

Angela Merkel hat sich an der Parteispitze so lange gehalten wie vor ihr nur Helmut Kohl.

von Lorena Dreusicke

30. Oktober 2018, 18:26 Uhr

Berlin | Viele sehnten diese Nachricht herbei, manche überraschte die Ankündigung: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag in Berlin ihren Rückzug vom CDU-Vorsitz angekündigt. Fast zwei Jahrzehnte füllte sie die Position an der Spitze der Christlich Demokratischen Union Deutschlands aus. Ein Rückblick auf 18 Jahre in 18 Bildern:

2000

Mit 95,9 Prozent wurde die damalige Generalsekretärin Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag in Essen von den Delegierten zur Vorsitzenden gewählt. Sie folgte damit auf Wolfgang Schäuble, der zurückgetreten war. Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz (Foto) gratulierte mit einer Flasche Schampus. Merkel hatte sich im innerparteilichen Machtkampf durchgesetzt und schaffte es in den Wirren des Parteispendenskandals an die Parteispitze.

2001

Merkel war bereit zur Kanzlerkandidatur, doch sie verzichtete. Ihr fehlte der nötige Rückhalt in der Parteiführung, die Edmund Stoiber bevorzugte. Seine Kandidatur wurde Anfang 2002 verkündet.

2002

Nach der Pleite für Stoiber: Aus der Bundestagswahl ging eine rot-grüne Koalition hervor. Merkel wurde mit 93,6 Prozent als CDU-Vorsitzende bestätigt und übernahm von Friedrich Merz den Vorsitz der Unionsfraktion im Bundestag. Statt Ministerin wurde sie Oppositionsführerin.



2003

Die CDU gewann die Landtagswahlen in Hessen und Niedersachen und baute ihren Einfluss im Bundesrat aus. Merkel trug unter anderem die Agenda 2010 der Regierung mit.



2004

Im Februar trat Gerhard Schröder als SPD-Vorsitzender zurück, ihm folgte Franz Müntefering. Merkels Wunschkandidat für das Amt des Bundespräsidenten wurde knapp gewählt: Horst Köhler. Merkel wird beim Bundesparteitag mit 88,4 Prozent wiedergewählt – ihr bis heute schlechtestes Ergebnis.



2005

Bei der vorgezogenen Bundestagswahl wurde die Union die stärkste Kraft. Der bisherige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) beanspruchte dennoch den Kanzlerposten für sich. Da die FDP jedoch eine Ampelkoalition ablehnte, wurde Angela Merkel Bundeskanzlerin und Regierungschefin einer Großen Koalition.



2006

Statt mit großen Reformen fiel Merkel eher mit einem nüchternen Regierungsstil auf. Ihre Partei stärkte ihr den Rücken: Mit 93 Prozent wurde sie als CDU-Chefin im Amt bestätigt.



2007

"Die Mitte" wurde geboren: Auf dem CDU-Programmkongress skizzierte die Parteiführung ihre neue Marschroute. Merkel betonte konservative Werte und verteidigte gleichzeitig die Modernisierung der Familien- und Umweltpolitik.



2008

Im Herbst setzte die globale Finanz- und Wirtschaftskrise ein, die Merkel auch auf internationaler Ebene herausforderte. In Bayern wurde Horst Seehofer (CSU) zum Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden gewählt.

2009

Merkel wurde nach der Bundestagswahl erneut zur Kanzlerin gewählt und führte nun eine schwarz-gelbe Koalition an. Die europäische Wirtschafts- und Schuldenkrise dominiert die Legislatur, an deren Bewältigung Merkel maßgeblich beteiligt war. Aus der Union gab es Kritik, sie hätte ihr Konzept zur Eurorettung nie klar formuliert.



2010

Das öffentliche Bild der Koalition litt unter den gegenseitigen Beschimpfungen der Regierungsvertreter über die Presse. CSU-Shootingstar Karl-Theodor zu Guttenberg bestimmte mit seiner Debatte zur Bundeswehrreform die Schlagzeilen. Merkel engagierte Fernsehjournalist Steffen Seibert als ihren persönlichen Sprecher. Nach Horst Köhlers Rücktritt wurde Merkels Kandidat, der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff (CDU), Bundespräsident. Auch Parteikollege Roland Koch (CDU) und zu Guttenberg verkündeten in dem Jahr ihre Rückzüge aus der Politik.



2011

Die Kritik an Merkel, sich nicht an das Parteiprogramm der CDU zu halten, kochte immer wieder hoch. Mit ihrer Kehrtwende, nach dem Fukushima-Unfall doch den Atomausstieg zu beschleunigen, verprellte sie Parteikollegen.



2012

Die FDP beschäftigten Führungsprobleme, Bundespräsident Christian Wulff verlor sein Amt, das Management der Eurokrise forderte Merkel nach wie vor viel ab. Zudem irritierte Merkel mit einer überraschenden machtpolitischen Entscheidung: Sie entließ Umweltminister Norbert Röttgen (CDU), nach dessen Niederlage bei der NRW-Landtagswahl. Dennoch: Ihre Beliebtheitswerte wuchsen. Auf dem CDU-Parteitag drückten ihr 97,9 Prozent der Delegierten das Vertrauen aus.



2013

Merkels größter Wahlerfolg: Bei der Bundestagswahl legte ihre CDU fast sieben Prozent zu. Die FDP wurde abgestraft und flog aus dem Bundestag. Die Koalitionsverhandlungen der Union mit den Grünen platzten, sodass erneut eine Groko zustande kam.



2014

Die Partei stand nach wie vor fest hinter der Kanzlerin. Beim Parteitag stimmten 96,7 Prozent für sie. Doch die Kritik an ihrem Kurs formierte sich sichtbar: In mehreren Städten entstanden die "Pegida"-Bewegungen. Die noch junge Partei Alternative für Deutschland (AfD) verzeichnete deutliche Zuwächse und zog in drei Landtage, diverse Gemeinderäte sowie das Europaparlament ein.



2015

Aus diesem Jahr stammt Merkels heute noch oft zitierte Äußerung. "Wir schaffen das", sagte sie angesichts der großen Zahl ankommender Flüchtlinge. Merkel verfolgte den Ansatz, ihre Integration zu fördern, während die CSU einen festen Grenzwert für Asylbewerber forderte. Das Thema sorgte für Spannungen innerhalb der CDU, der Union, der Koalition und wird auch in der Gesellschaft divers diskutiert.



2016

Der Knick: Die CDU führte ihre Wahlschlappen fort. In Baden-Württemberg wurde ein Grüner Ministerpräsident, auch in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt enttäuschte die CDU. In Merkels Heimatbundesland, Mecklenburg-Vorpommern, fiel sie gar hinter die AfD zurück. Innerhalb der Koalition tobte der Flüchtlingsstreit. Im November verkündete Merkel, noch einmal als Kanzlerin zu kandidieren.



2017

Bei der Bundestagswahl büßte die Union mehr als sieben Prozent ein. Da die FDP eine ausgelotete Jamaika-Koalition platzen ließ, kam es nach langen Verhandlungen wieder zu einer Großen Koalition. Merkel wurde nur mit relativ knapper Mehrheit erneut zur Kanzlerin gewählt. Erfolgreich war die CDU im Saarland, in NRW und in Schleswig-Holstein, wo Merkels Parteikollegen die Landtagswahlen gewinnen. In Niedersachsen übernahm die CDU in einer Groko wieder Regierungsaufgaben.

2018

Der Asylstreit innerhalb der Koalition brodelte weiter, immer wieder gab es Rücktrittsforderungen Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern verloren die Unionsparteien massiv. Merkel kündigte in der Folge an, ihren Parteivorsitz abzugeben. Im Dezember soll beim Parteitag in Hamburg ihr Nachfolger gekürt werden.

Meine Partei, die CDU, kann sich mit einer auf dem Bundesparteitag in Hamburg gewählten neuen Führungsmannschaft, verbunden auch mit dem Prozess für ein neues Grundsatzprogramm, auf die Zeit nach mir einstellen. Angela Merkel, bei der Bekanntgabe ihres Rücktritts