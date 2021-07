RKI zu Corona-Mutationen : Die Delta-Variante dominiert bald Deutschland

Die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus legt in Deutschland weiter zu. Das Robert Koch-Institut hat seinen neuen Bericht vorgelegt. Die tatsächliche Verbreitung liegt wohl deutlich höher.

Berlin | Mindestens jede zweite Corona-Ansteckung in der laufenden Woche dürfte nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) bereits auf die ansteckendere Delta-Variante zurückgehen. Es sei damit zu rechnen, dass die in Indien entdeckte Mutante derzeit "mindestens die Hälfte aller Neuinfektionen ausmacht", schreibt das RKI in einem Bericht vom Mittwochabend....

