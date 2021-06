Altersvorsorge : Die Generationenrente: Was soll das sein und und was bringt sie?

CDU und CSU wollen die Einführung einer neuen Rente prüfen. Das erregt Aufmerksamkeit, steht die Altersvorsorge doch vor großen Herausforderungen. Aber was taugt der Vorschlag einer „Generationenrente"? Eine Analyse.

Schwerin | Wie ist der Plan? Die Union will laut ihrem gerade vorgestellten Wahlprogramm eine „Altersvorsorge von Geburt an“ prüfen. Ihr schwebt ein Pensionsfonds vor, in den der Staat monatlich einen bestimmten Betrag einzahlt. Am Ende stünde – nachdem das Geld über Jahrzehnte angelegt war - ein namhafter Betrag fürs Leben im Alter, so der Grundgedanke. „Uns...

