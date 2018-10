Auf Wahlkampfveranstaltung : US-Präsident Trump outet sich als Nationalist: Ein Wendepunkt?

Donald Trump hat sich auf einer Wahlkampfveranstaltung zum Nationalisten erklärt und erntet dafür viel Kritik.

von Tobias Bosse

23. Oktober 2018, 16:56 Uhr

Houston | Zugegeben, auf den ersten Blick mag die Überschrift über diesem Artikel nur wenig Neues beinhalten. Die Gesinnung des US-Präsidenten war bislang ein offenes Geheimnis. In dieser Deutlichkeit, wie am Montagabend auf einer Wahlkampfveranstaltung zu den Midterm-Wahlen, hat sich Donald Trump jedoch noch nie zum Nationalismus bekannt.

Eingeleitet hatte Trump sein Bekenntnis mit der üblichen Floskel "America first" und seiner Definition eines Globalisten: "Ein Globalist ist eine Person, die möchte, dass es der Welt gut geht, und die sich nicht so sehr um das eigene Land kümmert." Eine durchaus eigenwillige Interpretation von Weltbürgertum, die Trump zusätzlich noch mit einem abfälligen Unterton garnierte.

Anschließend fährt Trump mit seiner Rede fort: "Und wisst ihr was? So etwas können wir nicht gebrauchen. Es gibt ein Wort, das ist ein wenig altmodisch geworden. Es heißt Nationalist. Wir sollten dieses Wort eigentlich nicht gebrauchen. Aber wisst ihr, was ich bin? Ich bin ein Nationalist."

Dort, wo sich einige nun betretenes Schweigen vom Publikum erhofft hätten, wird auf diese Aussage von Trump hin "USA, USA, USA" skandiert. Von dem Zuspruch des Publikums beflügelt, wiederholt Trump, dass er Nationalist sei und fordert die Leute auf: "Nationalist, benutzt das Wort."

Die Aussagen des US-Präsidenten wurden unmittelbar nach seinem Auftritt scharf kritisiert. Dabei wurde unter anderem darüber spekuliert, ob sich Donald Trump überhaupt über den geschichtlichen Hintergrund des Wortes bewusst sei.