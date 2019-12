Erlaubte Grammzahlen : Drogenbeauftragte: Variierende Regeln für Cannabis-Besitz problematisch

Wie viel Gramm darf man legal bei sich tragen? Daniela Ludwig hält die Zeit reif für einheitliche Höchstgrenzen.

von afp

17. Dezember 2019, 08:38 Uhr

Berlin | Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), hat für eine bundesweit einheitliche Regelung für den Besitz von Cannabis plädiert. Sie halte es für "schwierig", dass es in Deutschland unterschiedliche Regelungen für die erlaubten Mengen des Cannabis-Besitzes gibt, sagte Ludwig den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgaben).

In Berlin doppelte Menge wie in Hamburg erlaubt

Während etwa in Hamburg sechs Gramm erlaubt seien, könnten Cannabis-Konsumenten in Berlin bis zu 15 Gramm besitzen. Dies locke natürlich Menschen in die Hauptstadt, "die gezielt Drogen konsumieren möchten", sagte die Drogenbeauftragte. "Cannabis-Tourismus" sei aber sicherlich nicht die Art von Tourismus, "die sich Berlin so vorgestellt hat". Einen der großen Drogenumschlagplätze der Hauptstadt, den Görlitzer Park, hatte Ludwig kürzlich besucht.

Die CSU-Politikerin ist seit drei Monaten Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Sie hat angekündigt, die harten Fronten im Streit um den Umgang mit Cannabis aufweichen zu wollen.

Bundesländer-Vergleich

Bundesland Grenzwerte für Cannabis-Besitz Berlin 10 bis 15 Gramm Bremen 6 Gramm Hamburg 6 Gramm Schleswig-Holstein 6 Gramm Mecklenburg-Vorpommern 6 Gramm Brandenburg 6 Gramm Niedersachsen 6 Gramm Sachsen-Anhalt 6 Gramm Sachsen 6 Gramm Thüringen 10 Gramm Nordrhein-Westfalen 10 Gramm Rheinland-Pfalz 10 Gramm Saarland 6 bis 10 Gramm Hessen 6 Gramm Baden-Württemberg 6 Gramm Bayern 6 Gramm





(Tabelle nach Angaben des Deutschen Hanfverbands)