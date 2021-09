Corona-Pandemie : Drosten und Lauterbach korrigieren Debatte um „freiwillige“ Infektion

In seinem Podcast erklärte Christian Drosten: Eine Corona-Infektion nach der Impfung ergänzt die Abwehr um eine "Schleimhautimmunität". Weil das Zitat missverstanden wurde, meldet der Virologe sich nochmal zu Wort.

Berlin | In seinem ersten NDR-Podcast nach der Sommerpause formuliert Charité-Virologe Christian Drosten einen verblüffenden Wunsch: Er wartet auf einen Impfdurchbruch. Das Zitat steht im Zusammenhang mit einer langfristigen Entwicklung der Pandemie, bei der sich das Virus Drosten zufolge endemisch verbreiten, also dauerhaft in der Bevölkerung vorhanden sein w...

