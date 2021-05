Mögliche Zulassung für die EU : EMA startet Prüfung des Corona-Impfstoffs von Sinovac aus China

Die Europäische Arzneimittelbehörde beginnt das Prüfverfahren des Impfstoffs vom chinesischen Hersteller Sinovac.

Amsterdam | Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) leitet das Prüfverfahren ein für den in China entwickelten und vor allem in Chile in Studien untersuchten Impfstoff des Herstellers Sinovac. Demnach könnte in den kommenden Wochen der Impfstoff namens CoronaVac der fünfte im Portfolio der EU-Länder sein. Die Entscheidung des Ausschusses für Humanmedizin ber...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.