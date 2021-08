Krieg in Afghanistan : EU-Botschafter in Kabul: Abschiebungen aussetzen

In Afghanistan fällt die mittlerweile achte Provinzhauptstadt an die Taliban. Mit dem Vormarsch der Islamisten wird auch die Abschiebepraxis der europäischen Staaten in Frage gestellt. Aber nicht von allen.

Kabul | Die EU-Botschafter in Afghanistan raten angesichts des schnellen Vormarsches der Taliban von Abschiebungen in das Krisenland vorerst ab. Wegen des sich verschärfenden Konflikts, der prekären Sicherheits- und Menschenrechtslage sowie des Mangels an sicheren Räumen im Land werde empfohlen, eine Aussetzung von Zwangsrückführungen nach Afghanistan zu e...

