Nach französischem Widerstand : EU-Kreise: Brexit-Verschiebung bis 31. Januar zeichnet sich ab

Die EU-Staaten sind angeblich geschlossen bereit, Großbritannien drei weitere Monate Zeit für den Brexit zu geben.

von dpa und afp

28. Oktober 2019, 10:00 Uhr

Brüssel | Frankreich ist bereit, einer dreimonatigen Verschiebung des Brexits bis Ende Januar zuzustimmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel am Montag aus EU-Kreisen. Am Vormittag (10 Uhr) wollten die EU-Botschafter über die Verschiebung des für den 31. Oktober vorgesehenen britischen EU-Austritts entscheiden. Die Entscheidung war am Freitag vertagt worden, weil vor allem Frankreich weiteren Gesprächsbedarf wegen der unklaren Lage in London sah.

Am Wochenende hatte es auf EU-Ebene intensive Beratungen gegeben. Unter anderem beriet sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Sonntag telefonisch mit Johnson. Bisher hatte sich insbesondere Frankreich für eine kürzere Verlängerung um nur einige Wochen ausgesprochen. Paris wollte dadurch verhindern, dass der Brexit die EU weiter über längere Zeit lähmt.

Abstimmung über Neuwahl geplant

Ebenfalls am Montag will der britische Premierminister Boris Johnson über eine Neuwahl am 12. Dezember abstimmen lassen. Derzeit hat er keine Mehrheit im Parlament und muss im Streit um den EU-Austritt Großbritanniens um jede Stimme kämpfen.

Die Brexit-Verschiebung, der die EU am Montag zustimmen könnte, wäre EU-Kreisen zufolge eine sogenannte "Flextension". EU-Ratschef Donald Tusk hatte den 27 bleibenden EU-Staaten empfohlen, dem britischen Antrag auf Aufschub bis 31. Januar stattzugeben, um so einen chaotischen Brexit zu vermeiden.

Neuverhandlung des Brexit-Deals ausgeschlossen

Der Grundsatzbeschluss würde Großbritannien nach EU-Kreisen mehrere Optionen geben: Das Land könnte damit auch schon zum 1. Dezember oder zum 1. Januar austreten, wenn es zuvor den mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag annimmt. In einer politischen Erklärung will die EU Großbritannien zudem aufrufen, für die Übergangsphase einen eigenen EU-Kommissar zu ernennen. Eine Neuverhandlung des Brexit-Abkommens schließen die 27 Mitgliedstaaten aus.

