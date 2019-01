Deutschland, Frankreich und Spanien : EU-Partner setzen Maduro Ultimatum: Acht Tage Zeit für Neuwahlen

Die Venezolaner sollen in demokratischen Wahlen über ihre Zukunft entscheiden, fordern die Europäer – binnen acht Tagen.

von afp und lod

26. Januar 2019, 13:53 Uhr

Berlin/Madrid/Paris | Die Bundesregierung und ihre EU-Partner erhöhen den Druck auf Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro: Deutschland, Frankreich und Spanien haben dem umstrittenen Präsidenten am Samstag eine achttägige Frist gesetzt. Sollte Maduro in dieser Zeit keine Neuwahlen ansetzen, sei die Bundesregierung bereit, den selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó anzuerkennen, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz.

"Das Volk Venezuelas muss frei und in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können", schrieb Fietz im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Ähnlich äußerten sich der französische Präsident Emmanuel Macron und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez. Macron twitterte, "Das venezolanische Volk muss in der Lage sein, frei über seine Zukunft zu entscheiden. Ohne innerhalb der nächsten acht Tage angekündigten Wahlen werden wir Juan Guaidó als 'Übergangspräsidenten' anerkennen, um diesen politischen Prozess einzuleiten. Wir arbeiten mit den europäischen Partnern zusammen."

Spaniens Regierungschef twitterte: "Wir wollen keine Regierungen stürzen, sondern Demokratie und freie Wahlen in Venezuela in die Wege leiten. Wenn es innerhalb von acht Tagen keine fairen, freien, transparenten und demokratischen Wahlen gibt, wird Spanien Juan Guaidó als Präsident Venezuelas anerkennen."

EU plant gemeinsame Erklärung

Am Freitag hatten EU-Diplomaten in Brüssel mitgeteilt, eine in diese Richtung gehende gemeinsame Erklärung der 28 EU-Mitgliedstaaten befinde sich in der Abstimmung.



Maduro hatte erst vor knapp zwei Wochen seine neue Amtszeit begonnen. Der größte Teil der Opposition hatte die Präsidentschaftswahl vom Mai 2018 aber boykottiert und erkennt das Ergebnis nicht an. Maduro wird vorgeworfen, dass er Venezuela zunehmend in eine Autokratie verwandelt. So hatte er zum Beispiel auch das von der Opposition dominierte Parlament entmachten lassen. Dessen Präsident Juan Guaidó hatte sich nach Maduros Amtseinführung am Mittwoch bei Massenprotesten zum Interimspräsidenten erklärt. Die USA und eine Reihe weiterer westlicher und lateinamerikanischer Staaten erkannten ihn umgehend an.

Guaidó hat im Machtkampf mit Staatschef Maduro für kommende Woche eine weitere Demonstration angekündigt.



