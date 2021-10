Pandemie : EU hat eine Milliarde Corona-Impfstoffdosen exportiert

Ursula von der Leyen spricht von einem „wichtigen Meilenstein“. Künfig sollen vor allem besonders gefärdete Länder bei der Impfstoffverteilung im Fokus stehen.

Bruxelles | Die Europäische Union hat binnen zehn Monaten mehr als eine Milliarde Corona-Impfstoffdosen an andere Länder weltweit exportiert. „Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht“, sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen in Brüssel. Der Impfstoff sei seit Dezember 2020 in mehr als 150 Länder geliefert worden - unter ihnen Japan, die Türkei, Gro...

