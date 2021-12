EU-Außenministertreffen : EU plant für Fall eines Angriffs auf die Ukraine

Bereitet Russland einen „totalen Krieg“ gegen die Ukraine vor? Im Kreis der EU-Außenminister wird diese Meinung offen vertreten. Nicht jedem gefällt das.

Bruxelles | Die EU bereitet gemeinsam mit den USA und Großbritannien mögliche Vergeltungsmaßnahmen für den Fall eines russischen Angriffs auf die Ukraine vor. Man prüfe, welche Sanktionen in koordinierter Weise verhängt werden könnten und wann und wie, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borell am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. Sein...

