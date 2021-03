Kommentar : Ein Comeback der Nato

Sascha Steinach via www.imago-images.de

Sascha Steinach via www.imago-images.de

Deutschland und die meisten anderen Nato-Partner haben ihre Verteidigungsausgaben erneut deutlich gesteigert. Die Allianz ist wieder neu belebt.

Osnabrück | Amerika ist zurück – die Nato kann aufatmen. Was für eine Erleichterung, dass der neue US-Präsident Biden sich jetzt ohne Punkt und Komma zu der Allianz bekennt und so deutlich mit seinem Vorgänger Trump bricht. Auch das Klima in der NATO hat sich erheblich verbessert: Statt einander zu drohen, wird wieder konstruktiv miteinander gesprochen. Das gibt ...

