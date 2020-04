Neue Berechnungsgrundlage : Wegen Corona-Krise: Elterngeld-Regeln werden gelockert

Eltern sollen wegen der Corona-Krise keine Nachteile beim Elterngeld haben. Die Berechnungsgrundlage wird angepasst.

von dpa und afp

07. April 2020, 19:13 Uhr

Berlin | Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ist sich mit den Bundestagsfraktionen von Union und SPD einig, die Berechnungsgrundlage vorübergehend zu ändern, wie ihr Ministerium am Dienstag mitteilte. Grundlage für die Höhe des Elterngeldes ist normalerweise das durchschnittliche Nettoeinkommen der zwölf Monate vor der Geburt. Wenn jemand wegen der Krise gerade weniger verdient, sollen die betroffenen Monate nun nicht mitgerechnet werden.



Diese Änderungen kommen

Vom Ministerium hieß es dazu: "Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld I wegen Corona reduzieren das Elterngeld nicht und fließen auch bei der späteren Berechnung des Elterngeldes für ein weiteres Kind nicht mit ein." Wer in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeitet und deswegen gerade keine Elternzeit nehmen kann, darf sie aufschieben. Auch die Regeln beim Partnerschaftsbonus – eine zusätzliche Leistung, die Mütter und Väter bekommen, die beide in Teilzeit arbeiten, um sich die Kindererziehung zu teilen – werden gelockert, wenn Teilzeit momentan so nicht einzuhalten ist.





Giffey: Elterngeld die "beliebteste Familienleistung"

Giffey sagte: "Deutschlands bekannteste und beliebteste Familienleistung ist auch in Corona-Zeiten krisenfest. Wir wollen Eltern und denen, die es demnächst werden, die Sorge nehmen, dass sie wegen der Corona-Epidemie Nachteile beim Elterngeld haben könnten." Die Anpassungen sollten nun "so zügig wie möglich durch das Kabinett und das parlamentarische Verfahren" gebracht werden. Der Unions-Familienexperte Marcus Weinberg erklärte: "Sondersituationen machen Sonderregelungen notwendig - auch während der Corona-Krise beim Elterngeld."





Elterngeld bekommen Mütter und Väter, wenn sie nach der Geburt des Kindes nicht oder vorerst nur wenig arbeiten wollen. Der Staat unterstützt das mit mindestens 300 Euro und maximal 1800 Euro im Monat - abhängig vom Durchschnitt des Nettoeinkommens der zwölf Monate vor der Geburt des Kindes. Das Elterngeld wird in voller Höhe maximal 14 Monate lang gezahlt, wenn sich beide an der Betreuung beteiligen. Rund 1,8 Millionen Elternteile sind jährlich im Bezug, mehr als 40 Prozent der Väter beteiligen sich an der Betreuung der Kinder.