Bundestagswahl : Endspurt: Kanzlerkandidaten schließen Wahlkampf ab

SPD, Union und Grüne laden am Freitag zu offiziellen Abschlussveranstaltungen im Bundestagswahlkampf. Am Abend zuvor lieferten sich die Parteien einen letzten TV-Schlagabtausch. In einer neuen Umfrage legt die Union leicht zu.

Köln | Zwei Tage vor der Bundestagswahl hat FDP-Chef Christian Lindner erneut sein Interesse an einem Regierungsbündnis mit Union und Grünen betont. „Es ist kein Wunschkonzert. Aber richtig ist, dass mit Union und Grünen es einfacher ist als mit SPD und Grünen“, sagte er am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet wurde in der S...

