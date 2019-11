Stellungnahme von Seehofer erwartet : Antrag sei "unbegründet": Libanesischer Clanchef Miri erhält kein Asyl

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hatte im Fall Miri eine schnelle Bearbeitung des Asylantrags angekündigt.

von dpa und lod

08. November 2019, 12:48 Uhr

Berlin | Das illegal nach Deutschland gereiste führende Mitglied des libanesischen Miri-Clans erhält in Deutschland kein Asyl. Das hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg entschieden, wie der Anwalt des Mannes am Freitag in Bremen mitteilte. Seine Mail liegt unserer Redaktion vor.

"Am heutigen Tag wurde der Asylantrag von Ibrahim Miri als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Auch der Antrag auf die Feststellung von Abschiebeverboten wurde abgelehnt. Damit hat das Bundesamt eine neue Abschiebungsandrohung verbunden", sagte der Anwalt Albert Timmer. Der Bescheid sei am Freitag von einem Boten des Bundesamtes in die Kanzlei gebracht worden.

Anwalt: Fehler in den Angaben

Timmer teilte mit, er habe Beschwerde eingereicht. Die angeordnete Abschiebehaft halte er für unzulässig. "Das Gericht hat die Angaben des Senators für Inneres ungeprüft übernommen, einschließlich der darin enthaltenen inhaltlichen und sonstigen Fehler", schreibt Timmer. Entscheidend sei, dass es aus seiner Sicht nicht um einen Folgeantrag gehe, sondern Miris Bitte um Asyl wie ein Erstantrag zu behandeln sei. Demnach stehe ihm vorübergehendes Aufenthaltsrecht zu.

Der Anwalt erklärt weiter, Miri sei bereit, sich im Fall seiner Freilassung dem Behördenverfahren zu stellen und würde notfalls auch eine elektronische Fußfessel tragen, "um deutlich zu machen, dass er nicht untertauchen wird."

Seehofer kündigt Stellungnahme an

Das Bundesinnenministerium hat für den frühen Nachmittag (13.30 Uhr) eine Stellungnahme von Ressortchef Horst Seehofer (CSU) zu dem Fall an. Zuvor hatte die "Welt" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, das Bundesamt habe den Asylantrag abgelehnt.

Der wegen bandenmäßigen Drogenhandels verurteilte Straftäter war im Juli in den Libanon abgeschoben worden – nachdem er bereits viele Jahre lang ausreisepflichtig war. Ende Oktober tauchte er wieder in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde festgenommen. Ein Amtsgericht ordnete Abschiebehaft bis zum 2. Dezember an. Die Rückkehr des Mannes sorgte bundesweit für Aufsehen.

