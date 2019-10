Sechsstündige Verhandlungen : Erdogan und Putin wollen russische und türkische Patrouillen in Nordsyrien

Deutschland plädiert bei dem Konflikt für eine international kontrollierte Sicherheitszone.

von dpa

22. Oktober 2019, 12:50 Uhr

Sotschi | Nach mehr als sechs Stunden haben der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan ihre Beratungen über den Syrien-Konflikt beendet. Beide traten am Dienstag in Sotschi am Schwarzen Meer vor die Presse, um über die Inhalte zu informieren. Kremlchef Putin sagte, dass er mit Erdogan über die territoriale Unversehrtheit Syriens gesprochen habe und beide weiter an einer Lösung des Konflikts arbeiten wollten.

Die Türkei verlängert die zunächst bis Dienstagabend angesetzte Waffenruhe für Nordsyrien um weitere 150 Stunden oder mehr als sechs Tage. Das teilte der russische Außenminister Sergej Lawrow mit. Zudem organisiere Russland gemeinsam mit der Türkei in der so bezeichneten Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei Patrouillen.

Ausländische Truppen sollen Syrien verlassen

Putin hat die Türkei und Syrien zu einem Dialog im Syrien-Konflikt aufgerufen. Stabilität sei nur zu erreichen in Syrien, wenn die territoriale Unversehrtheit des Landes gewährleistet sei, sagte Putin nach den Verhandlungen. Ausländische Truppen, die sich ohne Billigung Syriens dort aufhielten, müssten das Land verlassen. Es seien bei dem Treffen Vereinbarungen erzielt worden, die das Schicksal im Norden Syriens lösen sollten, sagte Putin. Inhalte nannte er zunächst nicht. Die Außenminister beider Länder sollen die Details bekannt geben.

Weiterlesen: Strippenzieher im Syrien-Krieg: Putin empfängt Verbündeten Erdogan

Nach dem international umstrittenen Einmarsch türkischer Truppen in Syrien war Erdogan in die Schwarzmeer-Stadt Sotschi zu Krisengesprächen gereist. Russland unterstützt im Syrien-Konflikt vor allem den umstrittenen Machthaber Baschar al-Assad, pflegt aber als Vermittler auch enge Kontakte zur Türkei.

Auch Kramp-Karrenbauers Vorschlag Thema

Der Kreml kündigte vor dem Treffen an, den Vorschlag von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine international kontrollierte Sicherheitszone im syrischen Grenzgebiet zur Türkei zu prüfen. Es handele sich um eine neue Initiative, eine Position dazu gebe es noch nicht, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. "Wir prüfen das", sagte er.

Kramp-Karrenbauer hatte vorgeschlagen, Russland und die Türkei bei der möglichen Einrichtung einer solchen Zone einzubeziehen.





Die Türkei hatte ihren Einmarsch in Syrien am 9. Oktober damit begründet, dort eine rund 30 Kilometer breite und 400 Kilometer lange Pufferzone einzurichten. Russland hatte Verständnis für die Sicherheitsinteressen des Landes gezeigt und zugleich gefordert, die territoriale Unversehrtheit Syriens zu achten.