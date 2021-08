Migration : Erneut Dutzende Migranten aus Ärmelkanal gerettet

In einer dramatischen Aktion sind erneut Dutzende Migranten aus Seenot im Ärmelkanal gerettet worden. Ein Frachtschiff hatte den entscheidenden Hinweis gegeben. Ein Mensch hat nicht überlebt.

Calais | Aus dem Ärmelkanal bei Calais sind am Donnerstag den zweiten Tag in Folge Dutzende Migranten aus Seenot gerettet worden, einer von ihnen starb später in einer Klinik. Zuvor war ein Boot gesunken. Ein Schiff der französischen Marine, ein Hubschrauber der belgischen Luftwaffe und weitere Rettungsschiffe bemühten sich um die Menschen, die mit ihren kl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.