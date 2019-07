Konservative liegen vorne : Erste Prognosen deuten Machtwechsel in Griechenland an

Die regierende Linkspartei unter Regierungschef Alexis Tsipras verliert laut ersten Prognosen die Mehrheit.

07. Juli 2019, 18:22 Uhr

Athen | Die konservative Partei Nea Dimokratia (ND) hat am Sonntag nach einer Prognose die Parlamentswahl in Griechenland gewonnen. Sie kam nach Angaben des staatlichen Fernsehens (ERT) demnach auf rund 40 Prozent der Stimmen. Die bislang regierende Linkspartei unter Regierungschef Alexis Tsipras erreichte demzufolge 28,5 Prozent.

