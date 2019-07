Erster Auftritt im neuen Amt : Kramp-Karrenbauer: "Sie können sich auf mich verlassen"

Am Samstag hielt Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin ihre erste offizielle Rede als neue Verteidigungsministerin

von dpa

20. Juli 2019, 17:03 Uhr

Berlin | Hunderte hochrangige Gäste warten in der Berliner Sommersonne auf der Ehrentribüne. Die Soldaten sind in Formation auf dem Paradeplatz des Verteidigungsministeriums angetreten. Das Musikkorps der Bundeswehr spielt einen Marsch.

Für Merkel Routine, für Kramp-Karrenbauer Neuland

Was jetzt kommt, ist für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Routine, für Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), die neue Verteidigungsministerin, noch Neuland: Abschreiten der Formation. Sie muss das nicht alleine tun, sondern hat zu ihrer Linken die Kanzlerin, rechts von ihr marschiert der oberste General der Bundeswehr, Eberhard Zorn.



In ihre anschließende Rede an die Soldaten hat Kramp-Karrenbauer ein paar klare Botschaften eingebaut. Ziemlich früh unterstreicht sie erst einmal, dass sie jetzt hier das Sagen hat: "Als Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt und als Bürgerin dieses Landes danke ich Ihnen dafür von ganzem Herzen, der Bundesrepublik Deutschland, unserem Vaterland, treu zu dienen."



Weiterlesen: Neue Ministerin: Lob und Kritik für Kramp-Karrenbauer



"Ihr Dienst verlangt Respekt" Ihr Dienst verlangt Wertschätzung"

Möglichen Zweiflern, die vielleicht denken, die Bundeswehr solle für sie nur ein Karrieresprungbrett auf dem Weg in ein höheres Amt sein, versucht die neue Verteidigungsministerin den Wind aus den Segeln zu nehmen - mit einer demonstrativen Zusage an die Soldaten, die wohl zeigen soll: Ich nehme Amt und Truppe ernst. Dank alleine reiche nicht für den Dienst, den die Soldaten leisteten, sagt Kramp-Karrenbauer. "Ihr Dienst verlangt Respekt! Ihr Dienst verlangt Wertschätzung! Ihr Dienst verlangt Unterstützung, und zwar von mir zuallererst (...) Und ich sage Ihnen: Sie können sich auf mich verlassen!"

400 Bundeswehr-Rekruten legten ihr Gelöbnis ab

Der Anlass des Festakts im Bendlerblock ist ernst und feierlich: 400 Rekruten legen zum Gedenken an den 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler ihr Gelöbnis ab und versprechen, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Am Ort des Gelöbnisses wurde am 20. Juli 1944, nach dem Attentatsversuch auf Hitler, der Anführer des Widerstands, Claus Schenk Graf von Stauffenberg, erschossen - und mit ihm drei Mitverschwörer. Kramp-Karrenbauer kommt passend zum Anlass dunkel gekleidet - lange schwarze Hose, lange schwarze Jacke.

Weiterlesen: Angela Merkel: "Wir müssen die Erinnerung weitertragen"