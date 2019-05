Interview bei CNN : Erstmals nach Europawahl: Jetzt spricht Kanzlerin Merkel

Nach der Europawahl 2019 war es lange ruhig um Bundeskanzlerin Angela Merkel – bis jetzt.

von Christian Ströhl und dpa

28. Mai 2019, 10:21 Uhr

Berlin | Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zwei Tage nach der Europawahl 2019 erstmals zu Wort gemeldet. Dem Nachrichtensender CNN gab die Kanzlerin nun ein Interview.

Das sagte Kanzlerin Merkel im CNN-Interview

Angela Merkel hat in dem Interview mit CNN das gute Abschneiden der Grünen bei der Europawahl kommentiert. Ihrer Ansicht nach lag das an den Themen, die die Menschen im Augenblick sehr bewegen. Das sei zum Beispiel der Klimawandel, sagte die CDU-Politikerin in dem Interview mit Reporterin Christiane Amanpour. Für ihre Partei sei das "natürlich dann auch Aufforderung, noch bessere Antworten auf diese Fragen zu finden und vor allen Dingen zu sagen, dass wir uns den Zielen, die wir uns selbst gesetzt haben, auch verpflichtet fühlen".

(Hinweis: Das Interview wird am Dienstag, 28. Mai 2019, um 19 Uhr in voller Länger ausgestrahlt)



Freude über hohe Wahlbeteiligung

Reporterin Amanpour nennt die Kanzlerin in dem Interview das "Gesicht des guten Deutschlands" und fragt sie nach dem Anstieg des Rechtspopulismus. Merkel antwortet, Deutschland müsse angesichts seiner Geschichte noch wachsamer sein als andere. (Weiterlesen: Europawahl 2019 im Liveblog: Wer führt künftig die EU?)

Erfreut zeigte sich Merkel über die gestiegene Wahlbeteiligung bei der Europawahl. Gleichzeitig bekräftigte sie, dass die Tatsache, dass ihre Partei stärkste Kraft geworden sei, eine Rolle bei der Besetzung der Positionen in der EU spielen werde.

Die Europäische Volkspartei, zu der die CDU gehört, war mit Spitzenkandidat Manfred Weber in den Wahlkampf gegangen. Er rechnet sich Chancen aus, neuer Präsident der Europäischen Kommission zu werden.

Merkel lässt Kritik kalt

Viele EU-Wahlbeobachter fragten sich, warum die Kanzlerin sich nach der Wahlschlappe ihrer Partei nicht zu Wort gemeldet hat. Merkel ließ jedoch keine Kritik aufkommen und verwies bei solchen Nachfragen stets auf ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Merkel wolle ihr nicht ins Handwerk pfuschen. Zwei Tage nach der Wahl steht zur Debatte, ob das der richtige Schachzug war. Die CDU hat an Wählergunst verloren und AKK sorgt mit merkwürdigen Einschätzungen zu "Regulierung von Meinungsäußerungen" für Aufsehen. Dazu hat sich Merkel noch nicht geäußert.