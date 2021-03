Suezkanal : „Ever Given“ befreit: Wie lange dauert es jetzt, bis der Stau weg ist?

Fast eine Woche wurde gezogen, geschoben und gebaggert. Jetzt ist der Frachter "Ever Given" im Suezkanal wieder frei.

Kairo | Das festgefahrene Containerschiff "Ever Given" im Suezkanal ist vollständig freigelegt worden. Das Schiff sei am Nachmittag flott gemacht worden und der Kanal damit wieder frei, teilte das Bergungsunternehmen Boskalis mit. Die niederländische Firma hatte Ägypten bei der Bergung unterstützt. Für die Freilegung des Frachters wurden demnach rund 30.000 K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.