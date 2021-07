Hochwasser : FDP-Chef Lindner: Bund sollte Nothilfe für Opfer beschließen

Mehr als 40 Menschen sind in Folge des Hochwasser in vielen Teilen Deutschlands bereits gestorben. Viele mehr haben ihr Hab und Gut verlieren. Christian Lindner appelliert an die Bundesregierung.

Berlin | FDP-Chef Christian Lindner hat schnelle Unterstützung des Bundes für die Opfer der Unwetterkatastrophe im Südwesten gefordert. „Dafür kann der Bundesfinanzminister den Aufbauhilfefonds neu aktivieren, der nach der Flut 2013 gebildet wurde. Damit stünden erprobte und bereits eingeführte Instrumente bereit, die schnell und unkompliziert wirken können...

