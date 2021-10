Koalitionsverhandlungen : Regierungsbildung: Scholz soll bereits in Nikolauswoche zum Kanzler gewählt werden

Nun soll es ganz schnell gehen bei FDP, Grüne und SPD. Die Parteien kündigten an, bereits Ende November den Koalitionsvertrag vorlegen zu wollen. Auch Olaf Scholz soll zeitnah zum Kanzler gewählt werden.

Berlin | SPD, Grüne und FDP streben eine zügige Regierungsbildung an. Olaf Scholz (SPD) könnte in der zweiten Dezemberwoche ab dem 6. Dezember zum Kanzler gewählt werden. Das sagten FDP-Generalsekretär Volker Wissing und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Donnerstag zu Beginn der Koalitionsverhandlungen in Berlin. Zum Thema: Alle Entwicklungen zu den Koa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.