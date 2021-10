Sitzordnung im Parlament : FDP strebt Platztausch im Bundestag an - weg von AfD

Die AfD-Sprüche seien oft „unerträglich“ - gerade für weibliche Abgeordnete, heißt es aus Reihen der Liberalen. Doch die CDU sperrt sich gegen den angestrebten Platzwechsel.

Berlin | Die FDP-Fraktion möchte im Plenarsaal des Bundestages mit der Union den Platz tauschen. Wie die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“ berichtet, hat der noch amtierende Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble eine neue Sitzordnung vorgeschlagen, in der das Wahlergebnis auf die Zahl der Sitze in der ersten Reihe umgerechnet wurde. An der bisherigen...

