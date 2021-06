Gesundheitsministerium : Apotheken „überkompensiert“: Rechnungshof kritisiert Masken-Pauschalen

"Dumm und dämlich verdient" haben sich einige Apotheker Anfang des Jahres nach eigenen Angaben. Der Rechnungshof ist nun auch der Ansicht, dass das Spahn-Ressort einen überhöhten Betrag für die Gratis-FFP2-Masken zahlte.

Berlin | Das Bundesgesundheitsministerium hat nach einem neuen Bericht des Bundesrechnungshofs in der Corona-Krise für Schutzmasken zeitweise deutlich mehr an Apotheken gezahlt als nötig. So habe es bei der Erstattung von Masken für Menschen mit Vorerkrankungen "eine deutliche Überkompensation" zugunsten der Apotheken gegeben, heißt es in dem Bericht der Rechn...

