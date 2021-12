Corona-Pandemie : Fackelumzüge und Proteste: Was ist los in Sachsen?

Die Corona-Fallzahlen in Sachsen explodieren. Immer wieder protestieren Menschen gegen die Maßnahmen. Zuletzt tauchte ein Mob mit Fackeln vor dem Haus der Gesundheitsministerin auf. Wieso eskaliert die Lage im Freistaat?

Dresden | Sie stehen im Dunkeln auf der Straße, haben Fackeln in der Hand und Plakate: Die Szenen, die sich am Freitagabend vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) abgespielt haben und in Videos in den sozialen Medien zu sehen sind, wirken bedrohlich. Politiker auch der Opposition verurteilten den Protest als Einschüchterung...

