Migration : Fall „Open Arms“: Italiens Ex-Minister Salvini vor Gericht

Salvini war als Innenminister Italiens bekannt für seine Anti-Migrations-Politik. Die Blockade eines Seenotretter-Schiffs holt ihn nun ein. Und auf dem Zeugenstuhl sollen weitere Politiker Platz nehmen.

Palermo | Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini muss sich heute vor Gericht in Palermo im Fall des blockierten Seenotretter-Schiffs „Open Arms“ verantworten. Der Chef der rechten Partei Lega soll im August 2019 in seiner Zeit als Minister das Schiff der spanischen Hilfsorganisation am Einlaufen in einen Hafen gehindert haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ...

