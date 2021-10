Migration : Fall „Open Arms“: Prozess gegen Italiens Ex-Innenminister

Francesco Militello Mirto/Lapres/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini steht im Fall des blockierten Seenotretter-Schiffs „Open Arms“ vor Gericht. Aus seiner Sicht war Italien damals nicht zuständig. Auch ein US-Promi soll gehört werden.

Palermo | Regierungsmitglieder und der US-Schauspieler Richard Gere sind im „Open-Arms“-Prozess gegen Italiens Ex-Innenminister Matteo Salvini als Zeugen zugelassen worden. In dem Fall geht es um die Blockade eines Schiffs der spanischen Hilfsorganisation Open Arms mit Migranten an Bord vor der italienischen Insel Lampedusa. Das Gericht in Palermo habe entsc...

