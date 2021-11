Regierungen : Fiala als neuer Premier Tschechiens ernannt

Der künftige Mann an der Spitze Tschechiens bevorzugt eine besonnenere Politik als sein impulsiver Vorgänger Babis. Petr Fiala ist Professor und überzeugter Liberaler, aber auch gläubiger Christ.

Er gilt als nüchterner Akademiker - doch kann der neue tschechische Ministerpräsident auch den Krisenmanager geben? Petr Fiala ist im deutschen Nachbarland am Sonntag als Regierungschef ernannt worden - und startet mitten in einer schweren Phase der Corona-Pandemie in die Amtszeit. Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie, die Krankenhäuser am Lim...

