Kommentar zur Lage in Belarus : Flüchtlingsdrama: Das böse Spiel der polnischen Regierung

Die Lage der Flüchtlinge an der polnisch-belarusischen Grenze bleibt katastophal. Von diesen schlimmen Bildern profitieren aber auch zwei Seiten – und einer davon ist EU-Mitglied. Ein Kommentar.

Osnabrück | Er lässt gezielt Migranten einfliegen und an die Grenze zu Polen bringen und jetzt sollen seine Soldaten auch noch versucht haben, die Sperranlagen der Polen zu beseitigen, um den Flüchtlingen den Weg nach Polen und damit in die EU mit Gewalt freizuräumen – keine Frage, in der westlichen Wahrnehmung ist der belarussische Diktator Lukaschenko der böse ...

