Afghanistan-Konflikt : Flughafen und Militärbasis bei Kundus an Taliban gefallen

Die Taliban nehmen in Afghanistan seit dem Abzug internationaler Truppen anscheinend eine Stadt nach der anderen ein. Nun sind sie in Kundus. Auch auf die Hauptstadt Kabul rücken sie vor.

Washington | Die Taliban haben in der Großstadt Kundus im Norden Afghanistans nun auch den Flughafen und eine große Militärbasis erobert. Das bestätigten Provinzräte und Sicherheitskreise am Mittwoch. In der Basis waren im Vorjahr noch rund hundert deutsche Soldaten stationiert gewesen. Die wichtigsten Regierungseinrichtungen in Kundus waren bereits am Sonnt...

