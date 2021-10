Kritik an Bundespolitik : „Der Bund mischt sich viel zu oft ein“

Der Präsident des Deutschen Landkreistages und Ostholsteiner Landrat, Reinhard Sager, über Defizite auf dem Land und unfaire Politik.

Eutin | Herr Sager, bei den Ampelsondierungen sind gerade 22 Arbeitsgruppen gebildet worden, von Arbeit über Familie bis Ökologie ist alles dabei. In welcher dieser Gruppen wären Sie gern dabei? Ich würde gern da mitmachen, wo es um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland geht. Denn nur wer überall findet, was er zum Leben braucht, kann ...

