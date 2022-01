News zur Corona-Pandemie : Frankreichs Lehrer gehen gegen Corona-Regeln auf die Straße

In Frankreich haben Lehrergewerkschaften gegen die als chaotisch empfundene Corona-Politik an Schulen heute zum Streik aufgerufen. Der landesweite Protest soll am Nachmittag starten. Die Corona-Lage im Ticker.

Berlin | Die Welt kämpft gegen die Coronavirus-Pandemie. Den aktuellen Stand bei den Corona-Impfungen, der Ausbreitung der Omikron-Variante, den Corona-Beschränkungen und alles Weitere zu Covid-19 erfahren Sie bei uns im Liveticker. Aktuelle Entwicklungen lesen Sie in unserem Liveticker: Coronavirus: Alle aktuellen Infos und Entwicklungen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.