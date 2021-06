Priorisierung aufgehoben : Impftermine beim Betriebsarzt: „So schnell weg wie Madonna-Tickets“

Corona-Impfstoff für alle soll es geben – Schritt für Schritt. Mit dem Ende der Priorisierung sind aber nicht alle Probleme gelöst.

Berlin | Impfwillige können sich ab heute unabhängig von der bisher gültigen Prioritätenliste in Deutschland gegen Corona impfen lassen. Mit dem Ende der Priorisierung ist die Vergabe des Impfstoffs generell an die gesamte Bevölkerung möglich. In Deutschland können nun alle ab zwölf Jahren geimpft werden. Allerdings soll es den Sommer über dauern, bis für alle...

