Klimastreik in Frankfurt : Gegen EZB und Co.: Fridays for Future nimmt Banken ins Visier

Fridays for Future will die Finanzindustrie dazu zu bewegen, nicht mehr in klimaschädliche Energieformen zu investieren. Künftig soll es wieder mehr Proteste auf der Straße geben.

Frankfurt | In Frankfurt haben sich am Freitag Aktivisten von Fridays for Future und anderer Organisationen aus dem ganzen Bundesgebiet zu Klimastreik und Demonstrationen versammelt. Die Proteste richteten sich insbesondere gegen die Finanzindustrie, weil die nach wie vor mit Milliardeninvestitionen in CO2-intensive Industrien den Klimawandel anheize. Fridays ...

