Außenminister : Fünf Länder in vier Tagen: Maas auf Afghanistan-Mission

Mehr als 5000 Menschen hat die Bundeswehr aus Afghanistan herausgeholt. Mehr als 10.000 stehen noch auf der Ausreiseliste. Die Rettungsbemühungen gehen in eine neue Phase.

Berlin/Antalya | Bundesaußenminister Heiko Maas hat vor einer Ausweitung der Krise in Afghanistan über die Grenzen hinweg gewarnt. Zugleich sagte er den Nachbarstaaten wirtschaftliche und humanitäre Hilfe zu. „Es ist in unserem eigenen Interesse zu verhindern, dass der Kollaps in Afghanistan die ganze Region destabilisiert“, sagte Maas am Sonntag zu Beginn einer vi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.